Poznańska synagoga może stać się zabytkiem. Jest pozytywna opinia

Planu zagospodarowania nie udało się uchylić

Poznańska synagoga miała zostać przebudowana na hotel lub budynek mieszkalny. Przy okazji zabudowy jednak znacznie zmieniłby się wygląd budynku oraz zostałby on nadbudowany o kilka pięter. Obawiano się że tak wysoki budynek w tym miejscu stałby się krajobrazową dominantą, która w pewnej perspektywie mogłaby nawet przesłaniać poznański ratusz.

Na to nie zgodził się Maciej Krajewski, bardziej znany jako Łazęga Poznański. Wnioskował on do wojewody, aby uchylić niedawno uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta, który pozwala na taką rozbudowę budynku dawnej synagogi.

