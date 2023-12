Północną część centrum Poznania czeka rewolucja. Zamiast kamienicy powstanie park. Co z dawną synagogą? Paweł Antuchowski

W północnej części centrum Poznania powstaną tak zwane planty - teren zielony o wielkości około 6,5 hektara, który będzie się ciągnął od Zamku Królewskiego do dawnej synagogi i Małych Garbar. Aby planty zachowały swoją ciągłość, miasto chce wyburzyć kamienicę do remontu. Nie zostanie wyburzona dawna synagoga, która będzie stanowiła część plant. Przeciwnie - inwestor planuje jej nadbudowę, co budzi sprzeciw wśród części radnych.