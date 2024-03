Wielkopolska policja ostrzega kierowców przed środowym protestem rolników. Te miejsca lepiej omijać szerokim łukiem!

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zrozumienie oraz cierpliwość na drogach.

– Aby zminimalizować wpływ protestu na codzienne życie, sugerujemy unikania podróży samochodem w rejonach zgromadzeń środowisk rolniczych jeśli to tylko możliwe. Jeżeli jednak konieczne jest przemieszczanie się, prosimy o wcześniejsze zaplanowanie trasy i skorzystanie z dostępnych objazdów. O wszystkich utrudnieniach będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy także do monitorowania komunikatów wydawanych przez zarządców dróg oraz lokalne media. Na czas trwania protestu warto także skorzystać z aplikacji informujących o natężeniu ruchu na danej trasie i wyszukiwać alternatywne drogi dojazdowe do wyznaczonego miejsca