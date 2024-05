Wielkopolski kurator oświaty spotkał się z dyrektorami szkół. Chce być bliżej nich i im pomagać

- To akcja, która wiąże się z tym, że kurator wychodzi zza biurka i jedzie do szkół spotykać się z dyrektorami. Robi to po to, by porozmawiać z nimi o tym, jakiego wsparcia potrzebują, jak im się pracuje i w jaką stronę powinien zmierzać system edukacji - mówi dr Igor Bykowski.