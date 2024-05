Wielkopolskie organizacje rolnicze apelują do kandydatów w eurowyborach. Mają dwanaście postulatów Karol Pomeranek

– Apelujemy do rolników oraz do wszystkich, którym na sercu leży pomyślność Ojczyzny, o aktywny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz poparcie kandydatów, którzy rozumieją rolnictwo i jego specyfikę oraz będą nas godnie reprezentować. Nie pozwólmy, by inni zadecydowali na nasze środowisko! Nic o nas, bez nas! – zakomunikowały podczas wielkopolskiej debaty rolniczej regionalne organizacje branżowe.