Wkurzeni poznaniacy czekają na paczki dostarczane przez Pocztę Polską. "Czemu państwowe musi oznaczać złe?”

- Już od kilku miesięcy spółka przygotowywała się do przedświątecznego szczytu paczkowego. Otwarcie nowych hal w Ciemnem pod Radzyminem czy Opolu, montaż nowoczesnych sorterów we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie to inwestycje, które przygotowały spółkę do sprawniejszej obsługi paczek