Wyjątkowy pociąg jeździ po Wielkopolsce! "Jest hołdem dla historii regionu". Zobacz zdjęcia

– Ta wyjątkowa prezentacja jest hołdem dla historii regionu, łącząc nowoczesność z naszym dziedzictwem – mówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. – Pociąg będzie jeździł przez cały rok po wielkopolskich torach, niosąc ducha bohaterów z tamtego okresu. To nie tylko środek transportu, ale pewnego rodzaju mobilne muzeum, które przypomina o ważnych wydarzeniach z historii i kultywuje pamięć o bohaterach Wielkopolski.

– Wierzymy, że nasza inicjatywa zachęci do refleksji nad historią regionu – mówi Marek Nitkowski, prezes Zarządu Spółki Koleje Wielkopolskie. – Pragniemy, aby podróżując naszym pojazdem, pasażerowie odkrywali nie tylko nowoczesność, ale również korzenie, które ukształtowały współczesną Wielkopolskę. Kultywowanie historii pomaga zachować pamięć o ważnych wydarzeniach i dlatego już dzisiaj pragnę zaprosić do udziału inscenizacji przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania w przeddzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Warto przyjechać na Dworzec Letni 26 grudnia o godzinie 16:00 i wspólnie przeżywać ten wyjątkowy moment. Dzisiaj natomiast cieszymy się, że pojazd z powstańczą okleiną, tak bardzo podoba się publiczności.