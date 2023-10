"Wolna Palestyna!". Zebrali się w centrum Poznania, by okazać solidarność

O godz. 16 pod pomnikiem Starego Marycha zebrało się około 100 osób. Celem demonstracji "Poznań dla Palestyny" było okazanie solidarności z mieszkańcami Palestyny.

- Praktycznie cały świat jest przeciwko nim. Albo udajemy, że nic się nie dzieje i że nic nie słyszymy, albo opowiadamy się bardzo agresywnie po stronie oprawcy. Ludzie, to, że mówicie, że nie zgadzacie się z polityką Państwa Izrael, to nie jest antysemityzm. Dopóki nie wbijemy sobie tego do głowy, to ciągle będzie nam to zamykać usta. Nikomu nie stanie się krzywda za obronę Palestyny. Tutaj religia nie ma żadnego znaczenia, to nie jest wojna Islam kontra Judaizm, to jest wojna terroryści kontra ludzie, którzy bronią wolnego świata. To trwa 75 lat, to są trzy pokolenia ludzi, którzy niosą w sobie traumę. Giną tam dzieci, które nie są za nic odpowiedzialne. Ja się nie zgadzam na to, żeby Izrael bronił się tarczą antysemityzmu, bo to nie jest wojna religijna. A świat się daje nabrać na tak prymitywną propagandę