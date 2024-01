Poseł PiS Jacek Sasin przyjechał do Poznania: "Mamy prawo nie zgadzać się z tym, co dzisiaj dzieje się w Polsce" Justyna Piasecka

W niedzielę do Poznania przyjechał poseł Jacek Sasin, były wicepremier w rządzie PiS oraz były minister aktywów państwowych. - Niezwykle ważne jest to, żeby pokazać tym, którzy rządzą Polską, że nie damy się stłamsić, zastraszyć, zapędzić do katakumb, jaskiń, do podziemia, że będziemy pokazywać, że nie zgadzamy się na to, co dzieje się w Polsce. Będziemy odważni, będziemy razem, a jak będziemy razem, to będzie nas coraz więcej i zwyciężymy - powiedział Sasin.