Poznańskie media komentują kampanię wyborczą bez kampanii. Kandydatów wciąż brak

Kampania bez kampanii w Poznaniu

Jako przykład tego typu działania uznał on niedawną aferę związaną z działaniem w galerii handlowej Posnania tak zwanego gangu nastolatków. Jako pierwszy poinformował o tym twórca strony "Poznański Trójkąt Bermudzki". W jego ocenie stała się ona bardziej faktem dziennikarskim niż rzeczywistym problemem.

- Jako element kampanii można wskazać wszystko to, co dzieje się "kontra jaśkowiakowo" - zauważył w programie dr hab. Jacek Trębecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Jacek Jaśkowiak może się z tego tylko cieszyć

- Gdyby kampania trwała dłużej, Jacek Jaśkowiak mógłby się zużyć, zmęczyć, zniechęcić do siebie elektorat. Ale to będzie krótka kampania wyborcza, a gdy w końcu zaczną się zgłaszać inni kandydaci, cały układ będzie już ustawiony przez obecnego pretendenta - mówi "Wyborczej" dr Andrzej Ranke, politolog z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Z kolei poznańskie wydanie "Gazety Wyborczej", które także włączyło się do debaty po naszej publikacji, zauważa, że taka sytuacja jest dla prezydenta Poznania bardzo korzystna.

- Poznaniacy są pragmatykami, nie interesują ich jakieś frazesy, tylko konkrety. Jeszcze nie wiemy, kogo Trzecia Droga wystawi, a oni są przecież teraz na fali tego, co się dzieje w Sejmie - zauważa Jacek Jaśkowiak.

Poznańskie Radio Eska przypomniało, ze w 2018 roku na Jacka Jaśkowiaka głosy oddało 127 125 mieszkańców, co dało mu poparcie rzędu 55,99 proc. Dzięki temu wygrał on wybory w pierwszej turze. Jeśli wciąż będzie on jedynym kandydatem na prezydenta, powtórzenie tego scenariusza staje się coraz bardziej realne.