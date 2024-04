Wolontariusze sadzili kieszonkowy las we Wrześni. To efekt Niebieskich Grantów Volkswagena

Drzewka sadzili wolontariusze UTW oraz Volkswagena - zakładu we Wrześni, dzieci z Przedszkola Niepublicznego Miś Uszatek i z Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrześni. Nad sadzeniem czuwali pracownicy Zieleni Miejskiej i organizacji Forest Maker.

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku z projektem „Międzypokoleniowe zainicjowanie powstawania lasów kieszonkowych we Wrześni metodą Miyawaki – etap I” i Stowarzyszenie Schron Kultury Europa z projektem „Ziemia Wspólna – idzie wiosna!” są zwycięzcami tej edycji konkursu dedykowanego przez VW Poznań idei zrównoważonego rozwoju, ochronie środowiska i samym mieszkańcom. Do konkursu zgłoszono w sumie szesnaście projektów. Nagrodami są granty w wysokości 30 tys. złotych, służące środowisku i upamiętniające jednocześnie 30-lecie zakładów Volkswagen Poznań.

