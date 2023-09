Wraca moda na winyle i kasety magnetofonowe z PRL. Takie kolekcjonerskie perełki mogą być warte majątek - zobacz zdjęcia

Historia winyli i kaset

Płyty winylowe zostały po raz pierwszy wprowadzone w 1948 roku przez firmę Columbia Records. W kolejnych dziesięcioleciach stały się głównym nośnikiem muzyki, dominując aż do połowy lat 80., kiedy to zaczęły je wypierać płyty kompaktowe (CD) i kasety magnetofonowe. Okres największej popularności winyli przypada na lata 60. i 70. - wtedy były głównym medium muzycznym i stały się ikoną kultury muzycznej. Szczególnie cennym nabytkiem była płyta zespołu Abba, który świecił tryumfy w latach 70.

Popularność płyt gramofonowych wzrastała na przestrzeni lat, bo także w latach 80. i 90. powstało wiele klasyków muzyki, które ukazały się na płytach winylowych. Cieszyły się popularnością takie zespoły jak Pink Floyd, Queen, Metallica, Nirvana, U2 czy Guns N' Roses. Albumy takie jak "The Dark Side of the Moon" Pink Floyd, "Nevermind" Nirvany czy "The Joshua Tree" U2 są uznawane za jedne z najlepszych i najbardziej wartościowych płyt winylowych tamtego okresu. Polski rynek muzyczny również cieszył się dużym zainteresowaniem, choćby takich zespołów jak Oddział Zamknięty, Turbo, Dżem, Kat czy Rezerwat. W czasach PRL najwytrwalsi fani potrafili czekać na nie w kolejkach długie godziny.

Kasety magnetofonowe to także ważny element historii muzyki. Największą popularność zyskały w latach 80. i 90. Kolekcjonerzy i miłośnicy muzyki, którzy doceniają ich wartość sentymentalną i kulturową, do dzisiaj je kultywują. Ich kolekcje kaset od dekad zajmują półki w pokojach. Są też tacy, zwłaszcza pokolenie młodych, którzy odkrywają je na nowo lub dopiero poznają.

Pierwsze kasetowe taśmy magnetyczne pojawiły się w latach 60. jako alternatywa dla dużych i nieporęcznych taśm szpulowych. Jednak dopiero w latach 70. i 80. kasety zyskały na popularności, stając się powszechnym nośnikiem muzyki. Były one tanie, przenośne i dawały możliwość nagrywania własnych playlist. W czasach PRL-u towarzyszyły tym osobom, które spędzały czas, słuchając ulubionych utworów na przenośnych magnetofonach, w tym walkmanach. Na magnetofonach nie dość, że można było nagrywać dźwięk, to jeszcze przewijać kasety do przodu lub do tyłu odpowiednimi przyciskami. Nierzadko zdarzało się taśmy z kaset „wcinały się” w odtwarzający sprzęt i trzeba było z powrotem nawlec jest ołówkiem lub małym palcem. To był właśnie urok kaset!