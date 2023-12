Wraz z narodzinami dziecka rodzi się matka i cała rodzina. To wyjątkowy moment

- Historia, którą pamiętam najbardziej to historia pacjentki, która wcześniej już rodziła poprzez cesarskie cięcie i bardzo chciała drugie dziecko urodzić siłami natury. Ta ciąża była bardzo powikłana, sam poród był bardzo trudny, ale finalnie na końcu wszystko się udało. Zaraz po porodzie pacjentka nie odezwała się słowem, nic nie powiedziała, nie odpowiedziała na żadne moje pytanie. Byłam przekonana, że jest na mnie zła, albo obrażona. Przez kilka dni miałam mieszane uczucia co do tego porodu. Ale w dniu wypisu ze szpitala pacjentka przyszła na oddział i zostawiła dla mnie kartkę. Napisała w niej, że to jej milczenie było spowodowane brakiem słów ze wzruszenia, radości i szczęścia. Ona przez cały czas nie potrafiła wyrazić swojej wdzięczności, nie wiedziała, jak ma mi podziękować. Cały czas mam ten list i często do niego wracam, szczególnie po takich bardzo wyczerpujących dyżurach. On dodaje mi siły do działania i jest dowodem na to, że pacjentki widzą naszą pracę - dodaje z kolei mgr Podgórska.