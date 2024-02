Współpracował z miastem. Teraz mówi "sprawdzam" i przygląda się działaniom urzędników miejskich

– zwraca uwagę. Dodaje też:

– Dane, które chcę teraz pokazywać nie będą różnić się od tego co robiłem w ramach projektu BADAM. Nadal będą to odpowiedzi na to, jak zmieniają się pewne wskaźniki, dlaczego miasto w niektórych kwestiach traci, albo jak wypadamy na tle innych miejscowości. Tu się nic nie zmienia. Ale jednocześnie będę też kontrolował wydatki urzędu miasta i w trybie zapytań publicznych będę próbował znaleźć odpowiedzi na różne pytania. Przekaz, który wychodzi od miasta w social mediach, jest jednostronny. Mówi tylko o tym, jak w mieście jest dobrze, a zupełnie nie znajdujemy tam informacji, jakie problemy są związane z inwestycjami, nikt nie deklaruje, jakie wskaźniki poprawią się dzięki tym inwestycjom. A to jest coś, czego mi brakuje. Bo gdy dyskutujemy na podstawie danych, to otwieramy się na dyskusję o tym co możemy zmienić. I dlatego moim zdaniem to jest bardzo ważne.