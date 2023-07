Wykładowczyni z UAM w Poznaniu kpi z zabójstwa w centrum miasta? Zamieściła wymowny obrazek Justyna Piasecka

Nie milkną echa niedzielnej tragedii, do której doszło w niedzielę w centrum Poznania. 29-letni Mikołaj B. zastrzelił narzeczonego swojej byłej dziewczyny, po czym sam odebrał sobie życie. Wszystko wydarzyło się na oczach ukochanej ofiary. Do zdarzenia odniosła się prof. dr hab. Magdaleny Kamińskiej, wykładowczyni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Na swoim profilu na Facebooku jako Lena Ejber, zamieściła zdjęcie przedstawiające zastrzelonego mężczyznę i jego przerażoną dziewczynę, na którym widnieje napis "ten uczuć, gdy to ty dzisiaj płacisz w restauracji".