Wykolejenie tramwaju w Poznaniu. MPK wprowadziło komunikację zastępczą

We wtorek, 28 marca od godziny 5.10 ruch tramwajowy został wstrzymany. Dotyczyło to pętli Połabska do skrzyżowania ulic Pułaskiego i Al. Wielkopolskich.

- Tramwaj się wykoleił, ale na szczęście nic nikomu się nie stało. Przyczyny są ustalane

- mówi dyżurny MPK.

Tramwaje linii nr 3,10 zostały skierowane objazdem Dąbrowskiego - pętla Ogrody. Linia nr 12 i 15 kursuje objazdem do pętli Piątkowska. Między pętlą Wilczak, a Błażeja kursują tramwaje wahadłowe. Uruchomiono też komunikację zastępczą"