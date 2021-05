Wypadek na trasie Śrem - Chrząstowo. Dwie kobiety ranne po zderzeniu trzech aut. Jedna z nich jest w ciąży

Próba uprowadzenia dziecka w Lesznie? Mężczyzna wciągał dziewczynkę do samochodu. Policja potwierdza: zatrzymaliśmy 35-latka

Pod leszczyńskim wiaduktem Grota Roweckiego doszło do próby uprowadzenia dziecka – dowiedział się portal Leszno.Naszemiasto.pl. Mężczyzna miał próbować wciągnąć dziewczynkę do samochodu, ale ofierze udało się uwolnić. W tej sprawie doszło do zatrzymania, ale policja jest oszczędna w udzielaniu informacji.