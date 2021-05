Śmiertelny wypadek na torach w Kaliszu. Nie żyje mężczyzna potrącony przez pociąg

Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę w Kaliszu

Tragedia na torach rozegrała się na przystanku kolejowym w Kaliszu Winiarach. Przed godziną 11 pociąg PKP Intercity jadący w kierunku Warszawy potrącił mężczyznę.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Na miejsce dotarły cztery zastępy straży pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego. Działania służb ratowniczych ograniczyły się już tylko do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Strażacy pomogli również pasażerom pociągu, pod kołami którego zginął mężczyzna, przesiąść się do innego pociągu. Było to w sumie 127 osób.