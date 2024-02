Wypadek w Poznaniu. Kierowca wjechał w słup przy rondzie Rataje Chrystian Ufa

Do zdarzenia przy rondzie Rataje doszło w niedzielę 18 lutego około godziny 4. nad ranem. Kierowca wjechał w latarnie przy przejściu dla pieszych. Był jedynym poszkodowanym w tym wypadku, niezwłocznie przewieziono go do szpitala w Poznaniu.