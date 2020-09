Wyprowadzili się z miasta na wieś i skarżą się, że rolnicy... hałasują, pracując na polu

- Problem od kilku lat narasta - mówi Andrzej Przybyła z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. - Ludzie przeprowadzając się na wieś spodziewają się ciszy i zapachu siana, a produkcja żywności nie zawsze tak wygląda. Protesty sąsiadów po prostu utrudniają rolnikom pracę, co jest zwłaszcza uciążliwe w tak gorących okresach jak żniwa. Dlatego postanowiliśmy zaapelować do mieszkających na wsiach nie-rolników o zrozumienie i tolerancję.

- Żniwa to często kwestia dni - mówi Marcin Przybył, rolnik z okolic Poznania. - Kiedy jest pogoda, pracujemy do skutku. Musimy wykorzystać sprzyjającą aurę do maksimum, bo jeśli spadnie deszcz, to dwa tygodnie później będzie już „po herbacie”, ziarno zacznie kiełkować, a my będziemy ponosić straty. Zdarzyło się, że sąsiadka z Głuszyny, gdzie dzierżawię pola przyszła z pretensjami, że nocą hałasuje kombajn. Nie wdawałem się w specjalne dyskusje. Przypomniałem jej tylko, że pola są tu od zawsze, prace na nich były i będą i to ona zamieszkała w pobliżu. Może się więc wyprowadzić albo pogodzić. Więcej już nie przyszła.