Zakopała żywcem trzy szczeniaki w Zalesiu. Prokuratura: Kara jest zbyt łagodna

10 czerwca w miejscowości Zalesie k. Ostrowa Wlkp. żywcem zakopane zostały trzy szczeniaki. Przysypane ziemią zwierzęta odkryła właścicielka działki. Jeden z piesków nie przeżył. Informację o zdarzeniu zamieściło na stronie społecznościowej Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt.

Policja ustaliła, że sprawczynią jest jedna z mieszkanek wsi. Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. oskarżyła kobietę o zabicie zwierzęcia wbrew przepisom prawa i znęcanie się, za co grozi do lat 3 więzienia. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. uznał, że doszło do znęcania nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Skazał kobietę na karę grzywny w wysokości 4 tys. zł, nawiązkę na rzecz ostrowskiego schroniska w wysokości 2 tys. zł i orzekł zakaz posiadania zwierząt na okres 2 lat.

