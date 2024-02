Zbigniew Czerwiński stawia na edukację. Chce zaoszczędzić kilka tysięcy ryz papieru. Dodatkowo proponuje podwyżki Paweł Antuchowski

Owe ryzy papieru to sprawozdania, jakie dyrektorzy szkół musza składać do poznańskiego magistratu. Według kandydata PiS na prezydenta Poznania zajęci biurokracją dyrektorzy szkół i nauczyciele nie mogą w pełni poświęcić się nauczaniu, co ma się odbijać na wynikach poznańskich szkół. Dodatkowo Zbigniew Czerwiński proponuje podwyżki dla dyrektorów placówek.