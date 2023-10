Ziemia jest płaska - tak twierdzi poznański raper. Planuje to udowodnić w filmie dokumentalnym

Niestety, jak dotąd żadne rezultaty tych badań nie ujrzały światła dziennego. Doprowadziło to do niecierpliwości wielu internautów, którzy zasypywali rapera pytaniami. O sprawie informował też portal donald.pl.

- Jeśli zależy Wam na obrazkach ze Stratosfery i nie możecie wytrzymać, a cierpliwość Wam na to nie pozwala, dam Wam wszelkie wskazówki jak przeprowadzić taką misję stratosferyczną, jakich obiektywów używać, na co zwrócić uwagę i jakie czynniki mają wpływ na przebieg misji. To nie jest społeczny projekt, żebyście mieli jakieś oczekiwania i abym miał natychmiast pokazywać dane, ponieważ jest to prywatny projekt. Wyłóż 20k i leć, kto ci broni? Udowodnijcie, że Ziemia jest wirującą piłką zawieszoną w kosmosie. Zapraszam do działania, a nie siedzenia na d*pie i klikania w klawiaturkę, pisząc głupie komentarze - odpowiedział Akash.