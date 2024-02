Zimowe Warsztaty z Numerem 112. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa przed feriami OPRAC.: Marta Jarmuszczak

Zimowe Warsztaty z Numerem 112 Łukasz Kaczanowski / zdjęcie ilustracyjne

Zimowe Warsztaty z Numerem 112 odbędą się we wtorek 6 lutego w Urzędzie Wojewódzkim. Zajęcia będą okazją dla dzieci i młodzieży do budowania świadomości odnośnie bezpieczeństwa, zarówno w stosunku do nich samych, jak również w zakresie odpowiedzialnego reagowania i udzielania pomocy osobom trzecim.