Zmieniamy Wielkopolskę. „Łączy nas WIELkopolskiE” - wybierzmy najlepsze przedsięwzięcia z różnych dziedzin. Potrwa od 23 Października do 13

To już druga edycja plebiscytu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w którym każdy z nas może wybrać najciekawsze projekty zrealizowane z wykorzystaniem funduszy europejskich w latach 20214 -2020. Takich projektów jest tysiące. Nowe drogi, szkoły, szpitale, a także szereg inicjatyw społecznych czy edukacyjnych. Plebiscyt jest okazją, by pokazać niektóre z nich - perfekcyjnie zrealizowane, z których efektów będziemy się cieszyć jeszcze długo. Spośród tysięcy zostało nominowanych dwadzieścia przedsięwzięć: po pięć w każdej z czterech kategorii.

Łączy nas...dobry klimat to szeroka kategoria i trudny wybór między projektem z zakresu edukacji ekologicznej, gospodarki odpadami, ekotransportu czy korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Łączy nas... społeczna misja

jest kategorią promującą projekty, na których skorzystali ci z nas, którzy znajdują się z różnych powodów w trudnej sytuacji. Wśród nominowanych: projekty adresowane do dzieci i dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, starszych, borykających się z chorobami psychicznymi, a także projekt edukacyjny.

- Chcemy pokazać pozytywne przemiany, a także docenić lokalnych liderów, społeczników, zaangażowanych samorządowców, przedsiębiorców, menedżerów, tych wszystkich, którzy podejmują ogromny wysiłek, by podnieść jakość naszego życia - mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. - Promujemy nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale też inicjatywy zaangażowane społecznie, propagujące europejskie wartości i zrównoważony rozwój. Zachęcam do głosowania, bo w ten sposób możemy docenić ludzi, którzy tak wiele dobrego wnoszą do naszej wspólnoty - podkreśla.

Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej https://laczynaswielkopolskie.pl/