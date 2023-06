Znana tiktokerka odwiedziła Schronisko dla Zwierząt w Gaju. Mama na Obrotach nie jest obojętna na los zwierzaków

Mama na Obrotach nie jest obojętna na los potrzebujących zwierząt

Klaudia Klimczyk , czyli Mama na Obrotach tworzy na co dzień zabawne filmiki, które rozbawiają do łez Internautów, którzy pokochali jej poczucie humoru i dystans do siebie. Prowadzony przez nią kanał na Tik Toku zgromadził ponad 4,5 miliona obserwujących.

Influencerka nie jest obojętna na los zwierzaków. Dzięki jej wsparciu i przedstawicielek kupbilecik.pl do Schroniska dla Zwierząt w Gaju zostały przekazane dary o wartości 30 000 tys. w postaci leków weterynaryjnych oraz karmy. Wizyta w Gaju była dla Mamy na Obrotach okazją do zapoznania się funkcjonowaniem tego miejsca i krótkiego spaceru po terenie schroniska.

Zwierzęta ze Schroniska w Gaju łączą ludzi, którzy chcą nieść im pomoc

Jak doszło do tego, że znana tiktokerka i przedstawiciele firmy, która na co dzień zajmuje się sprzedażą biletów na wydarzenia artystyczne postanowili pomóc schronisku w Gaju? Grzegorz Kałużny, który na co dzień jest behawiorystą w Fundacji Schronisko dla Zwierząt w Gaju zdradził nam, że jak to zwykle u nich bywa to właśnie zwierzęta łączą ludzi.