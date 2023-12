105 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego spowoduje utrudnienia. Ulica w centrum Poznania będzie zamknięta! OPRAC.: Paweł Antuchowski

Z powodu obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zaplanowano zmiany w organizacji ruchu Archiwum/Zdjęcie ilustracyjne

Od godziny 6 rano we wtorek, 26 grudnia, do godziny 6 rano w czwartek, 28 grudnia, częściowo niedostępne będą okolice pomnika Powstańców Wielkopolskich. Związane jest to z obchodami 105. rocznicy wybuchu Powstania.