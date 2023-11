1/16 finału PP Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań 0:4. Horroru w Halloween nie było. Zadbał o to Filip Szymczak Zobacz oceny lechitów

W pierwszym po 8 latach starciu Zawiszy Bydgoszcz z Lechem Poznań sensacji nie było, bo co tu dużo mówić, być nie mogło. Obie drużyny dzieli zbyt duża różnica piłkarskiej jakości, by grający na czwartym szczeblu rozgrywkowym gospodarze, mogli postraszyć Kolejorza. Horroru w Bydgoszczy w Halloween więc nie było, choć Zawisza dzielnie bronił się do 25 minuty.

Lech miał dużą przewagę w posiadaniu piłki, grał jednak niedokładnie i dobrych okazji nie ma zbyt wiele. Gol Filipa Szymczaka padł po pierwszym celnym strzale w tym meczu.