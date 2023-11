Warta Poznań melduje się w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Czwartoligowiec nie miał żadnych szans Bartosz Kijeski

Warta Poznań nie miała żadnych problemów, aby przejść do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski. Zieloni we wtorkowe popołudnie pokonali ekipę czwartoligowej Stali Brzeg 4:0. To najwyższe zwycięstwo poznaniaków od lutego.