Lech Poznań i Warta Poznań faworytami w pucharowym starciu. Awans jest obowiązkiem

Spory niesmak pozostał po meczu Lecha z Cracovią. Kolejorz pomimo prowadzenia 1:0, dał sobie wbić gola w 80. minucie, przez co zgubił kolejne ważne punkty. Teraz miejsca na pomyłkę już nie ma. Już dzisiaj lechici zmierzą się na wyjeździe z Zawiszą Bydgoszcz.

Lech II powraca w wielkim stylu! Kolejorz przegrywał już 0:3, a mimo to wygrał mecz

Wygrana jest obowiązkiem, na co zwraca uwagę pomocnik Kolejorza, Radosław Murawski: - Dla nas to jest dobre, że gramy tak szybko kolejny mecz, bo musimy wygrać i musimy awansować do kolejnej rundy w Pucharze Polski. Później mamy Ruch Chorzów u siebie i nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż zdobycie przez nas trzech ligowych punktów. Spotkanie z Zawiszą rozpocznie się o godz. 21 (transmisja w Polsacie Sport).