21-letni Adam Czerniejewski z Konina śmiertelnie postrzelony przez policjanta. Wiadomo, kiedy ruszy proces

Adam Czerniejewski z Kalisza zastrzelony przez policjanta. Kiedy ruszy proces?

Policjant zastrzelił 21-letniego Adama z Konina. Co wykazały opinie biegłych?

Opinię tę podważyli biegli z dziedziny chemii i balistyki z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie. Uznali, że do strzału doszło w plecy z przyłożenia.

Według pierwszej ekspertyzy biegłych lekarzy sądowych z Łodzi, policjant strzelił do Adama, który miał trzymać w ręce nożyczki. Pocisk miał przelecieć przez rękaw kurtki, trafić w klatkę piersiową i wylecieć tyłem przez plecy.

Opinię w sprawie wydał też biegły z dziedziny samoobrony i stosowania środków przymusu bezpośredniego. Policjant twierdzi, że podczas pościgu za Adamem miał odbezpieczoną broń, bo nie było czasu schować jej do kabury, a strzał oddał do chłopaka świadomie, w obronie własnej, mierząc w nogi.

Policjant nie usłyszał zarzutu przekroczenia uprawnień, czy zabójstwa z zamiarem ewentualnym, a jedynie nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Zdaniem biegłego nie ma dowodów przemawiających za wersję zdarzenia przedstawioną przez Sławomira L. Zdaniem eksperta wszystko wskazuje na to, że policjant strzelił z broni przypadkowo, co miało wynikać z błędów przy posługiwaniu się bronią. W ocenie biegłego Sławomir L. przypadkowo nacisnął na spust podczas próby złapania chłopaka.

Policjant z Konina "nie użył broni". Sąd zmieni kwalifikację prawą czynu?

Prokurator przyjął – co ujął w akcie oskarżenia – że policjant chcąc złapać Adama obiema rękami, odruchowo nacisnął na spust i doszło do przypadkowego wystrzału. Uznał również, że policjant „nie użył broni”, bo strzału nie oddał świadomie. Prokurator stwierdził, że policjant złamał zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, lecz te, które odnoszą się do wszystkich posiadaczy broni, zatem w momencie, kiedy strzelił, nie można uznać, że działał jako funkcjonariusz publiczny.

– Już na tym etapie niezrozumiałe jest dla mnie, dlaczego policjantowi nie przedstawiono zarzutu przekroczenia uprawnień. Prokurator oczywiście tłumaczy to w akcie oskarżenia, ale do mnie ta argumentacja nie przemawia. Wygląda to tak, jakby oskarżony podjął interwencję jako policjant, ale broń wystrzeliła jak każdemu innemu obywatelowi, uprawnionemu do posiadania broni

I dodał: - Mamy specyficzną sytuację, bo oskarżonym jest policjant. Mam wrażenie, że w poszukiwaniu tych elementów korzystnych dla policjanta, prokurator wykazał się szczególnym zaangażowaniem. I także niektórzy biegli. W sprawie występuje biegły, który wydawał korzystne opinie dla policjantów, m.in. w sprawie Igora Stachowiaka. To jest jedyny biegły, który wbrew opinii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, wskazuje, że strzał padł z przodu, a nie w plecy z przyłożenia – dodaje mecenas.

– O kwalifikacji prawnej czynu decyduje sąd. To od sądu będzie zależało jaką kwalifikację prawną przyjąć, a decyzję tę będzie mógł podjąć dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego

– wyjaśniał adw. Krüger.

Początkowo akta sprawy trafiły do Sądu Rejonowego w Kaliszu, przed którym miał toczyć się proces oskarżonego policjanta. Mecenas Krüger złożył wówczas wniosek do sądu apelacyjnego o przekazanie sprawy do rozpoznania przez sąd okręgowy jako sądowi pierwszej instancji.

– Wniosek ten skierowałem z uwagi na wagę sprawy i jej skomplikowany charakter, ale także dlatego, że gdyby sąd przyjął surowszą kwalifikację prawną czynu, to wówczas nie trzeba by powtarzać procesu, bo sąd okręgowy byłby właściwym do rozpoznania sprawy

– wyjaśnia mecenas.

