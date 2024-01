32-latek po wypadku stał się kaleką. Domagał się miliona złotych zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy w Kaliszu zasądził 700 tys. zł.

Do zdarzenia doszło w 2016 r. w wielkopolskim Brudzewie. Wówczas mający 24 lata mężczyzna wracał do domu na motocyklu od kolegi. Nagle na jezdnię wyjechał samochód, którym kierował 96-latek. Doszło do zderzenia. Winnym spowodowania wypadku był senior. Pokrzywdzony doznał urazu kręgosłupa i głowy. Obrażenia były na tyle poważne, że chłopak ponad pół roku spędził w szpitalu. Mężczyzna cierpi m.in. na niedowład nóg.

Zdaniem adwokata od dnia wypadku pokrzywdzony nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Całymi dniami przesiaduje w domu, może poruszać się za pomocą balkonika. Przed wypadkiem planował ślub i zdobycie uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi, by jeździć jako zawodowy kierowca. Dzisiaj w codziennych czynnościach pomaga mu jego narzeczona.