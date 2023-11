37-letnia wielkopolanka usłyszała aż 17 zarzutów! Grozi jej do 8 lat więzienia!

Jak informuje gnieźnieńska Komenda Powiatowa Policji, pierwsze sygnały o nieuczciwej gnieźniance do organów ścigania wpłynęły w marcu 2023 roku, kiedy to do komendy policji zgłosiła się mieszkanka miasta, informując o oszustwie na jej szkodę. Wówczas to sprawą zajęli się policjanci na co dzień zwalczający przestępczość gospodarczą, a nadzór nad postępowaniem objęła prokuratura rejonowa.

– Kilkumiesięczne dochodzenie doprowadziło do zatrzymania i postawienia 37-latce z Gniezna 17 zarzutów oszustwa na łączną kwotę około 30 tysięcy złotych. Podejrzana, która dysponując danymi osobowymi innych osób, które to dane pozyskała podczas rozliczeń skarbowych lub pośredniczenia w pożyczkach na dane tych osób, podszywała się pod nich i zawierała kolejne pożyczki, podrabiając podpisy. Kobieta przyznała się do zarzucanych czynów i złożyła wyjaśnienia

– relacjonuje asp. szt. Anna Osińska, rzecznik prasowy gnieźnieńskiej KPP.