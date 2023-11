39-letni Ukrainiec przewoził nielegalnych imigrantów z Syrii. Wszyscy zostali zatrzymani przez kaliską Straż Graniczną

W czwartek 16 listopada funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Kaliszu prowadzili, wraz z kępieńskimi policjantami, kontrolę legalności pobytu w powiecie kępińskim. Na jednym z parkingów przy trasie S8 wylegitymowali kierowcę osobowego samochodu, który przewoził czterech cudzoziemców w wieku od 20 do 44 lat.

28-letni stalker nachodził swoją byłą partnerkę. Trafił do aresztu w Wielkopolsce

Co się stało?

W trakcie kontroli funkcjonariusz Straży Granicznej ustalili, że 39-letni Ukrainiec otrzymał w październiku tego roku pozwolenie na pobyt tolerowany w naszym kraju. Jest to dokument, który wydaje się na okres dwóch lat i w tym czasie potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej. Nie potwierdza to natomiast jego obywatelstwa, ani nie uprawnia do przekraczania granicy.

Jak informuje por. Straży Granicznej, Paweł Biskupik, osoby, które wiózł 39-latek to Syryjczycy. Wcześniej, używając podstępu i wbrew przepisom, przekroczyli w nieustalonym miejscu granicę białoruską.