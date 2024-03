3-letni chłopiec bez opieki w Wągrowcu. Spacerował sam przy ruchliwej ulicy. Gdzie byli rodzice?

Na miejsce przyjechali mundurowi.

- Dziecko, pomimo że miało już 3 lata, nie potrafiło nic powiedzieć, co bardzo komplikowało sytuację. Zostało rozpoznane przez spacerującą kobietę z innym dzieckiem, która rozpoznała chłopca, gdyż widywała go na placu zabaw w parku 600-lecia. To już dawało nadzieję, że opiekun wkrótce się znajdzie