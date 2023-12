66. Plebiscyt: Żona Tomasza Kryka o tym, co jest największym atutem selekcjonera kajakarek i jak sobie radzi z tęsknotą za nim

W gronie pięciu kandydatów na trenera roku jeden z nich wyróżnia się tym, że od 14 lat odnosi wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej i już 4 razy wygrywał nasz plebiscyt. Mowa oczywiście o Tomaszu Kryku.

Trudno się dziwić jego pozycji w wielkopolskim sporcie, skoro jest on jednym z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w Polsce. Zobacz też: 66. Plebiscyt: Katarzyna Paszczyk o nadziei na Paryż i najważniejszym turnieju w Monako Od 14 lat Kryk prowadzi kadrę kajakarek i praktycznie co roku zdobywa z nimi medale MŚ, ME, a co cztery lata medale igrzysk.

– Czy mąż jest doceniany? Z jednej strony tak, a z drugiej czasami odnoszę takie wrażenie, że w środowisku jego koledzy i następcy mogliby częściej sięgać po pomysły z kadry kobiet. Dlaczego tak się nie dzieje, tego nie wiem, ale powiem szczerze, że byłam zaskoczona, że wymiana myśli i wiedzy między trenerami w kajakarstwie jest tak ograniczona – przyznała Joanna Kryk, wicedyrektor i nauczycielka w-f w SP w Strykowie koło Stęszewa.

Warto jednak dodać, że nieszablonowe metody treningowe jej męża coraz bardziej cenione są w polskim sporcie, o czym przekonali się też uczestnicy niedawnej konferencji wioślarskiej w COS w Spale. Kilka dni po niej opowiadał o tym w Poznaniu dyrektor sportowy PZTW. – Prawda jest taka, że po igrzyskach w Tokio odeszło wielu bardzo wartościowych zawodników, a my nie mamy tak wielkich jakbyśmy chcieli zasobów zastępców dla medalistów MŚ i IO. Musimy przestawić się na inny sposób myślenia i czerpać z tego, co robią inni, choćby ktoś taki jak Tomasz Kryk, który kilka dni temu zdradzał nam kulisy swoich sukcesów w kadrze kajakarek. Może nie powiedział nam wszystkiego, ale na pewno udowodnił, że potrafi zadbać w przygotowaniach do zawodów i treningów o każdy szczegół. Pod tym względem nie ma chyba w tej chwili równych sobie w całym polskim sporcie – zauważył Andrzej Krzepiński.

O tych detalach i skrupulatnym planowaniu treningów mówiła nam też małżonka poznańskiego szkoleniowca. – Pogłębianie literatury fachowej mieści się w tych detalach, ale w ostatnich latach to polska ekipa jest wzorem dla innych i chyba trzeba robić jeszcze więcej, by utrzymać się w gronie najlepszych. Na pewno wielkim atutem męża jest otwartość na poglądy i sugestie współpracowników. Wiem, że często z nimi rozmawia i to nie tylko po to, żeby dowiedzieć się jak się czują i co u nich słychać. Nie byłoby też tak wielu sukcesów, gdyby nie skrupulatność Tomka w planowaniu treningów, obozów i całych sezonów. Planowanie to podstawa wszystkich jego działań. Zresztą jak ktoś z nim regularnie rozmawia, to świetnie sobie z tego zdaje sprawę – dodała Joanna Kryk, która towarzyszy mężowi na wszystkich naszych Balach Sportowca.

Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zapytaliśmy ją na koniec o to jak znosi rozłąkę z mężem i jego buntowniczą czasami postawę wobec zjawisk społecznych. – Chodzi panu o te słynne „zajawki” Tomka dotyczące choćby pandemii czy różnych innych kwestii społecznych. Mąż jest introwertykiem. Już się do tego przyzwyczaiłam i na pewno nie ekscytuję się tym, tak jak on i jego rozmówcy. Charakterologicznie różnimy się bardzo, ale dla mnie nie jest to problem, bo wiem, że po jakimś czasie spojrzenie Tomka na pewne sprawy łagodnieje i wraca do normy. A co do tęsknoty za mężem, to powiem tak: wiedziałam na co się piszę i musiałam to zaakceptować – zakończyła Joanna Kryk.

