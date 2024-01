Akcja straży granicznej na lotnisku w Poznaniu. Diler w rękach policji

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Tuplicach w powiecie żarskim wylegitymowali 37-letniego Polaka.

– Jak się okazało podczas kontroli, nasz rodak od około roku był poszukiwany listem gończym przez katowicką prokuraturę. Mężczyzna pracując jako listonosz w 2017 i 2018 r., miał nie dostarczać korespondencji (paczek oraz listów) do adresatów. Gdy sprawa wyszła na jaw, został zwolniony z pracy i obawiając się kary, szybko wyjechał do Niemiec. Tupliccy funkcjonariusze SG „mieli nosa” i zatrzymali naszego rodaka do rutynowej kontroli akurat w czasie jego świąteczno-noworocznego pobytu w Polsce.