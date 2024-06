Amerykańscy pisarze przyjadą do Poznania! Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uruchamia program Fulbright Writer-in-Residence Paweł Antuchowski

Dzięki umowie amerykańscy pisarze, stypendyści programu, będą prowadzić zajęcia ze studentami specjalności artystycznoliterackiej na kierunku filologia polska oraz na kierunku sztuka pisania na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Wezmą także udział w wykładach otwartych i dyskusjach panelowych oraz w Festiwalu Fabuły 2026. Martyna Płaczek/UAM

Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu przystąpił do programu Fulbright Writer-in-Residence at AMU. W jego ramach amerykańscy pisarze przyjadą do Poznania na semestr wiosenny 2025/26. Stypendyści będą prowadzić zajęcia dla studentów, uczestniczyć w wykładach i festiwalach literackich. Inicjatywa ta jest współfinansowana przez UAM i komisję Fulbrighta, a o selekcji kandydatów decyduje komisja.