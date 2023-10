Aż troje Wielkopolan zamieszanych w aferę pedofilską w polskim Internecie. Wszyscy mogą mieć problemy

Niedziela godzina 20:00. Swój film na platformie Youtube publikuje internetowy twórca Mikołaj “Konopskyy” Tylko. Jest to materiał na temat afery pedofilskiej w Internecie, na który czekała cała Polska. Już po godzinie obejrzało go milion osób. Ujawniono w nim kolejne nazwiska i kolejne informacje na temat karalnych czynów twórców internetowych. Poznaliśmy między innymi imię kolejnego youtubera z Wielkopolski zamieszanego w aferę PandoraGate.

Aferą zajmują się odpowiednie służby

Cała afera pedofilska wybuchła 3 października po tym jak internetowy twórca Sylwester Wardęga opublikował obrzydliwe wiadomości o charakterze seksualnym wysyłane do nieletnich fanek przez youtuberów Stuarta "Stuu" Burtona oraz poznaniaka Michała “Boxdela” Barona. Sprawa została zgłoszona odpowiednim służbom, a wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha poinformował o zawiadomieniu Prokuratury Krajowej o możliwości popełnienia czynów zabronionych o charakterze pedofilskim przez tak zwanych “celebrytów internetowych”. Mikołaj “Konopskyy” Tylko, współpracował z Sylwestrem Wardęgą podczas śledztwa, możliwego dzięki wyrobionym kontaktom z innymi twórcami internetowymi oraz kolejnym zgłoszeniom pokrzywdzonych kobiet, które w trakcie zajścia miały między 13 a 15 lat. Dzięki tej współpracy udało się odkopać materiały dowodowe sprzed niemal dekady i ujawnić spotkania Stuarta Burtona, który wysyłał wiadomości o charakterze seksualnym, a ponadto udał się do hotelu z 14-latką oraz Michała “Boxdela” Barona, który według zebranych informacji miał proponować swoim nieletnim fankom stosunek seksualny.

“Konopskyy” w swoim filmie na platformie YouTube opublikował nowe informacje na temat obrzydliwych, nieakceptowalnych zachowań kolejnych twórców internetowych działających pod pseudonimami: “Vertez”, “Vojtaz, “Dizowskyy” oraz pochodzącego z Obornik “DeeJayPallaside”.

Zarzuty wobec twórcy z Obornik

Lista zarzutów postawionych “celebrycie” internetowemu pochodzącemu z powiatu Obornickiego przez Mikołaja Tylkę jest naprawdę długa. Wyciągnięte zostały jego filmy sprzed 8 lat (usunął je w ostatnich dniach), na których oceniał wiadomości na komunikatorze Snapchat, wysyłane przez fanki i fanów. Były tam m.in. zdjęcia roznegliżowanych dziewczynek mających kilkanaście lat.

Daniel Pawlak, bo tak nazywa się twórca działający pod pseudonimem “DeeJayPallaside” nie miał problemu z publikowaniem zdjęć wysyłanych do niego przez nieletnie fanki na swoim kanale, które tytułował w obrzydliwy sposób: “Fanka rozbiera się na snapie”, “Miss mokrego podkoszulka” czy też “Pani mikołaj wysłała nudesa”. Planował on również zrobienie konkursu na najlepszego wysłanego nudesa (zdjęcie w całkowitym negliżu), do którego ostatecznie nie doszło. Na filmikach widniały nazwy kont młodych fanek, przez co widzowie wysyłali do nich zdjęcia swoich męskich genitaliów, o czym “DeeJayPallaside” poinformował na jednym z filmów.

Twórcy nie udowodniono czynów pedofilskich ani żadnego spotkania z nieletnimi fankami, lecz jego postawa i publikowana treść była niedopuszczalna. Warto dodać, że posiadanie wiadomości tego typu od nieletnich fanek, może podchodzić pod utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15, co podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Podsumowanie sytuacji poznańskiego “patocelebryty”

Tak jak informowaliśmy już w poprzednim tygodniu, w potencjalną aferę pedofilską zamieszany jest również poznaniak Michał “Boxdel” Baron, który jest jednym z założycieli popularnej wśród młodzieży federacji freakfighotwej “Fame MMA”, w której celebryci oraz “patocelebryci” biją się między sobą, zapewniając publiczności różnego rodzaju emocje. “Konopskyy” w swoim głośnym filmie, który po 15 godzinach od premiery obejrzało już blisko siedem milionów widzów, zdecydował się podsumować sytuację związaną z poznaniakiem.

“Boxdel” od czasu filmu, który rozpoczął całą aferę, zdążył już opublikować dwa filmiki, w których tłumaczy się ze swojego zachowania. Poznaniak według zebranych informacji miał pisać wiadomości o charakterze seksualnym do 13-latki, gdy sam miał 17 lat i do 14-latki gdy miał 20 lat. Wśród wysłanych wiadomości twórca internetowy miał zaproponować jednej z nieletnich stosunek seksualny. Na jednym z filmików, w którym “Boxdel” zdecydował odpowiedzieć na postawione zarzuty, zaprosił poszkodowaną, która obecnie jest już pełnoletnia.

Aleksandra "Olciak93" Adamczyk, najpierw udzieliła wywiadu Jakubowi Wątorowi, gdzie sugerowała, że rozmowy z jednym z twórców, najprawdopodobniej “Boxdelem”, i jego kolegami doprowadziły ją do myśli samobójczych. Dziewczyna na późniejszym filmie, w którym wystąpiła u boku Michała Barona, zaprzecza swoim słowom z pierwszego wywiadu, co szybko wykryli sami widzowie, tworząc filmiki porównujące obie wypowiedzi. Aleksandra w ostatniej chwili wycofała się również z "zeznań" do filmu “Konopskyy'ego”, a chodziło w nich m.in. o softy/nudesy, gdy miała 13-14 lat, które “Boxdel” miał rozsyłać do kolegów, o czym możemy usłyszeć filmie “Konopskyy'ego”.

Autor wideo “Mroczna przeszłość polskiego youtuba” poinformował o przekazaniu “zeznań” Aleksandry "Olciak93" Adamczyk do prokuratury w formie materiału dowodowego. Wyciekły również konwersacje Michała Barona z 14-letnią dziewczyną, gdy ten miał 20 lat. Wśród obrzydliwych wiadomości możemy znaleźć między innymi taką, w której “Boxdel”, pisze, że odbędzie z dziewczynką stosunek seksualny, oraz chwali się rozmiarem swoich genitaliów. Dowody ohydnych czynów poznaniaka także zostały przekazane do prokuratury.

Influencerka z Konina o wszystkim wiedziała?

Kolejną osobą, która powiększa Wielkopolski wątek w aferze o charakterze pedofilskim, jest była dziewczyna Stuarta Burtona znanego jako “Stuu”, pochodząca z Konina Agata Fąk, występująca pod pseudonimem “Fagata”. “Konopskyy” podejrzewa “Fagatę” o posiadanie wiedzy na temat przewinień swojego byłego chłopaka, mimo że zarzekała się ona, że nie wiedziała o tym, co wyprawiał “Stuu”. Światło dzienne ujrzały kolejne dowody, które pokazują, że influencerka wiedziała o całej sprawie. Dowodzi to wiadomość głosowa, w której powiedziała: “Myślisz, że jak zgłosi się to na Policję, to oni zareagują, czy to już nie jest, nie wiem, za poźno” - słyszymy w “głosówce”.

Były partner "Fagaty" wysyłał niestosowne wiadomości o charakterze seksualnym do nieletnich fanek. Stuart Burton między innymi zaprosił do mieszkania 13-letnią dziewczynkę, z którą następnie namiętnie się całował. Sama poszkodowana udostępniła "Konopkyy'emu" wspólne zdjęcie ze Stuu z taksówki, które zrobiła z ukrycia. Twórca filmiku ujawniającego ciemną stronę polskiego YouTuba, wyraził swoją niepewność co do prawdziwości wypowiedzi influencerów zarzekających się o swojej niewinności bądź niewiedzy w całej sprawie.

