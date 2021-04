Batman nie będzie już dbał o bezpieczeństwo poznaniaków. Idzie na emeryturę, podobnie jak Ares w Lesznie

Batman, czarny czworonóg przez 8 lat pełnił służbę w poznańskiej policji. Jego zadaniem było tropienie ładunków wybuchowych. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych pies musiał przejść na emeryturę. Na szczęście jego policyjny przewodnik postanowił przygarnąć go do swojej rodziny.

- 8-letni czarny Batman przyjechał do Poznania w 2017 roku z jednostki w Rawiczu. W służbie wraz ze swoim przewodnikiem mł. asp. Marcinem Gronkiem sprawdzał budynki pod kątem podłożenia w nich materiałów wybuchowych. Na emeryturę przeszedł ze względów zdrowotnych. Teraz jest członkiem rodziny swojego przewodnika i w pełni korzysta z beztroski wolnego czasu

- relacjonuje Monika Żymełka z leszczyńskiej policji. I dodaje: - Oprócz wyszukiwania zapachów, był niezastąpionym przedstawicielem policji na różnego rodzaju imprezach plenerowych. Prezentował swoje umiejętności poszukiwania narkotyków na piknikach, festynach itp. Był atrakcją i maskotką wszystkich spotkań z dziećmi. Pozwolił się głaskać, przytulać i tarmosić. Dzieci go uwielbiały, a on je.

Niestety, przewodnik Aresa z powodów osobistych nie mógł przygarnąć go do swojego domu. W zamian za to znalazł mu godnego opiekuna. Został nim weterynarz ze Świnoujścia, pan Bolesław.