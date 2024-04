Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 24.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Jankowice ul. Leśna cała, ul. Wiatraczna cała, ul. Polna cała, ul. Edmundowska cała, ul. Parkowa cała, ul. Nowa cała, ul. Powidoki cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Ogrodowa cała oprócz nr 35 i 37, ul. Poznańska od 6 do 32 nr parzyste, Folwark, Pałac Jankowice, 25.04 od godz. 15:00 do 16:30

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Jankowice ul. Leśna cała, ul. Wiatraczna cała, ul. Polna cała, ul. Edmundowska cała, ul. Parkowa cała, ul. Nowa cała, ul. Powidoki cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Ogrodowa cała oprócz nr 35 i 37, ul. Poznańska od 6 do 32 nr parzyste, Folwark, Pałac Jankowice, 25.04 od godz. 7:00 do 8:30

Kamionki ul. Wodna, ul. Poznańska 22, 27, ul. Modelarzy 9, 25.04 od godz. 5:00 do 11:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Konarzewo, ul. Krokusowa cała, ul. Frezjowa cała, działki nr 95/17, 493/16, 493/27, 493/56, 25.04 od godz. 9:00 do 13:00

Łęczyca: ul. Poznańska 21, 21A, 23, 23A, 24, 25, 26, 28, 29, 29A, 29D, 30, 31 ul. Cmentarna. 25.04 od godz. 8:30 do 11:00

Łęczyca: ul. Łąkowa, ul Poznańska 1, 1A, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Centrum ogrodnicze. 25.04 od godz. 8:30 do 12:30

Chyby: ul. Szamotulska 2, 4. 25.04 od godz. 8:00 do 18:00

Baranowo: ul. Wierzbowa, ul. Szamotulska od 28 do 44 parzyste, 61, 63. 25.04 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość ul. Ogrodowa 2, Podgaje Sp. z o.o., 25.04 od godz. 7:00 do 16:30

Kostrzyn ul. Poznańska 3, 7A, 10 - 35, Stacja paliw 26.04 od godz. 7:30 do 8:00

Rabowice: ul. Olszynowa 1, 2, 4, 6, od 5 do 61 nieparzyste, dz. 9/8, dz. 42/1, dz. 49/2. 29.04 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Marianowska 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 3G, 3H, 5, 7, 7A, 9, 9A, 13, 17, 18F, 20, 22, 24, 24A, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 36A, 38, 40, 40A, ul. Rolna 5, działki nr 329/1, 715/10, 721/1, 721/4, 727/4, 735/14, 737/6, 742/5, 742/6, 742/7, 742/10, 742/12, 745/6, 745/7, 1706, 1707, szkółka róż, 26.04 od godz. 9:00 do 12:00

Kostrzyn ul. Piasta 3, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6F, Bank 26.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Buk, miejscowość Wielka Wieś, działki nr 4/27, 4/28, 4/29, 4/31 26.04 od godz. 8:00 do 11:00

Kostrzyn ul. Poznańska 3, 7A, 10 - 35, Stacja paliw 26.04 od godz. 14:00 do 16:30

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul, Bukowa od nr 55 do nr 55J, od nr 57 do nr 57D, od nr 59 do nr 59E, 61A, 61C, 61E, 61F, działki nr 31/19, od nr 34/5 do nr 34/12, 34/17, 34/21, 34/25, 34/27, 35/9, 36/6, KME Automatyka Kamil M., Gmina Komorniki, miejscowość Walerianowo, ul, Bukowa od nr 55 do nr 55J, od nr 57 do nr 57D, od nr 59 do nr 59E, 61C, 61E, 61F, działki nr 31/19, od nr 34/5 do nr 34/12, 34/17, 34/21, 34/25, 34/27, 35/9, 36/6, KME Automatyka Kamil M., 29.04 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Stęszew, miejscowość Witobel, ul. Wrocławska 18, 20, 75, 81, 83, 85, 87, 89, 93, ul. Polna 2, działki nr 84, 90/2, 91/7, 93/1, Gmina Stęszew, miejscowość Będlewo, ul. Polna 2, Gmina Stęszew, miejscowość Łódź 2, 30.04 od godz. 7:30 do 11:00

Rabowice: ul. Sadownicza od 5 do 16, dz. 43/7, dz. dz. 43/14, dz. 43/15. 7.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórna miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Marianowska 25, Tymotkowa 8, 14, działki nr 1328/8, 132/10, 1328/13, 1328/17 6.05 od godz. 11:00 do 15:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusówko ul. Fregatowa 25, 27, 29, ul. Wodnika 9, 31, ul. Wioślarska 31, 50, ul. Bursztynowa 62, działki nr 364/1, 364/2, 364/6, 364/7, 364/15, 364/18, 365/24, 366/9, 366/10, 554 30.04 od godz. 9:00 do 12:00

Kicin: ul. Kłosowa dz. 175/1, od dz. 175/8 do dz. 175/24. 30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Rokietnica miejscowość Cerekwica ul. Różany Potok 34AA, 34AB, 34AC, 34AD, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34H, 34I, działki nr 100/99, 100/161, 100/162, 100/163, 100/164, 100/169, 100/170, 100/171, 100/172, 100/173, 100/174, 100/175, 100/176, 30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Skórzewo, ul. Sadowa 13, działki nr 373/22, 7.05 od godz. 9:00 do 15:00

Komorniki: ul. Polna od 3 do 21 nieparzyste, od 4 do 62 parzyste, 70, dz. 203/8, ul. Pocztowa 30, ul. Malinowskiego 5, 7, 7A, 8, 10, 11, 13, 15. 7.05 od godz. 8:30 do 13:30

Luboń: ul. Nowiny od 11 do 23 nieparzyste, 23A. 7.05 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Hiszpańska cała, ul. Irlandzka 24, działki nr 307, 311, 320, 8.05 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne, ul. Wesoła 10, 12, działka nr 737/23, 8.05 od godz. 8:30 do 14:30

Gmina Stęszew, miejscowość Strykówko ul. Przemysłowa działki nr 451/9, 672, 675/3, 8.05 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sady ul. Rolna 7, 9, działki nr 160/9, 160/10, 7.05 od godz. 12:00 do 14:00

Luboń: ul. Poznańska 17A-H, 19A, dz. 126/2 (przepompownia ścieków), dz. 127/1. 9.05 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn, ul. Moderska 1, 2, ul. Rolna 17, działki nr 194, 197/1, 197/2, 451/5, 451/6, 451/9, 676, TLC RENTAL Sp. z o.o., "FRANSŁAW", Trams-hall sp. z o.o., Czesław D. HD POLAND, Gmina Stęszew, miejscowość Zamysłowo, ul. Moderska 1, 5, ul. Twardowska 1, stacja uzdatniania wody, działki nr 194, 197/1, 197/2, Gmina Stęszew, miejscowość Twardowo 1, 2, Gmina Stęszew, miejscowość Srocko małe 16. Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo ul. Moderska 11, 12, działka nr 676 9.05 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrewo, ul. Wiązowa cała, ul. Leśna 3, działki nr 44/8, 8.05 od godz. 12:00 do 16:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Rostworowo, ul. Rokietnicka działki nr 15/2, 15/3, 15/4, 15/6, 54/13, 8.05 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Jęczmienna cała, ul. Mokra cała, ul. Wspólna cała, ul. Bociania cała, ul. Wronia cała, ul. Pawia cała, ul. Krucza cała, ul. Biesiadna cała, działki nr 253, 256/2, 20.05 od godz. 8:30 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Bliska cała, ul. Nowa 24A, 53A, 53E, 53F, 53g, działki nr 392/10, 392/11, gabinet kosmetyczno-fryzjerski, 9.05 od godz. 9:00 do 12:00

miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 88 do 114. 25.04 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Łomczewo nr 68 i 69, dz. nr 20/11. 25.04 od godz. 7:00 do 14:00

Leszno ul. Solskiego nr 1 do 35 nieparzyste (oprócz nr 1A). 2.05 od godz. 7:30 do 11:30

Leszno ul. Grunwaldzka 45A, ŻABKA. 25.04 od godz. 7:00 do 18:00

Gmina Rakoniewice, miejscowość Maksymilianowo od nr 1 do nr 10, od nr 28 do nr 38, działki nr 114/2, 115/1, 118/1, 122/1, 122/2, 125/1, 127, sala wiejska, 25.04 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 77 do 87. 30.04 od godz. 12:00 do 16:00

miejscowość Sypniewo ul. Dworcowa nr 5, 16, wieża GSM, ul. Mickiewicza nr 113. 30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Miejscowość: Wielatowo 4, 5, 6, 6A, 8, Złotów ul. Leśna 13, 14, 15, 33, 35A, 35B, 35, 37, działka numer 28na6, 28na11, 30, 447, 400na105, 400na99 27.04 od godz. 8:00 do 10:00

Miejscowość: Wielatowo 4, 5, 6, 6A, 8, Złotów ul. Leśna 13, 14, 15. 27.04 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 36 do 53. 26.04 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Sworzyce od nr 1 do nr 11, 21, 21A, 26, od nr 42 do nr 49, 50, 51, 51A, 52, 54, 55 56, działki nr 33/3, 77/2, 77/3, 254/2, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Grodzisk, sklep, leśniczówka, szkoła, działka nr 21/3, Gmin Nowy Tomyśl miejscowość Bukowiec 16, 16A, 17, 18, 19, 19A, ul. Świętego Marcina cała oprócz nr 50, 50A, 52, Kościelna od 1 do 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, ul. Sątopska 1, 2, od nr 3 do nr 25 nieparzyste, 4, 6, 8, 8A, 10, 12, 14, 16, ul. Sworzycka cała, Kąkolewska cała, Nowotomyska cała, Powstańców Wielkopolskich 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Sportowa cała, ul. Chabrowa cała, działki nr 11, 26/3, 40, 41, 96, 163/16, 213/1, 218/2, 319/2, 322/2, 340, 341/10, 387/2, 416/3, 511/5, 520/1, 524/4, 537/1, 542, 551, 582/3, 608/2, 651, 797/2, 919/3, Kościół, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Marcina, sklep GS, szafa dostępowa AWD Orange Polska Spółka Akcyjna, Ludowy Klub Sportowy Korona Bukowiec, Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakład Wędliniarski Stefan Słociński, Sklep Wielobranżowy "U Króla" Mariusz i Renata Król, dom handlowy przy ul. Sątopskiej, wieża GSP przy ul. Sątopskiej, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sątopy 17, 18, 19, 19A, działki nr 524/4, 26.04 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Wiśniewko 8, 9, 10, 10A, 12, 13, 15, 16, 17, 19, dz. 9/6, 70, świetlica. 25.04 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Rakoniewice miasto Rakoniewice ul. Jasińskiego cała, ul. Czereśniowa 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 18, ul. Rzemieślnicza 2A, 2B, 47, ul. Nowotomyska 4, 5, 5A, 6, 16, 23, 24, 29, 54, ul. Dadaczyńskiego 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, działki nr 12/18, 13/3, 101, 102, 107/25, 107/38, 108/18, 109, 298/1, 927/3, 988, 990, 997, 998, 999, 1012, przejazd kolejowy, 7.05 od godz. 8:30 do 14:00

Gmina Rakoniewice, miejscowość Wioska 64, 65, 66, 67, 68, 68a, Gospodarstwo Rolne Marek Lepa, 7.05 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Granowo miejscowość Granowo działki nr 617/1, 617/13, 617/32 6.05 od godz. 9:00 do 14:00

gm. Bojanowo: Sowiny nr 2 do 30, 33 do 38, świetlica wiejska, przepompownia PS1 (dz. 155), przepompownia PS2 (dz. 243), Zakład Stolarski ROB-DREW, działka nr 159/9. 25.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136. 13.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136. 12.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Bartodzieje ul. Wędkarska 12, 13, dz. nr 95/18-19. 29.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Stołężyn ul. Kcyńska 1, 3, ul. Leśna 2, ul. Nowa. 26.04 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Bojanowo: Gołaszyn ul. Akacjowa działka nr 1135/16. 26.04 od godz. 8:30 do 15:30

Gmina Kaźmierz, miejscowość Bytyń 1, 1B, ul. Leśna 1B, ul. Poznańska 1, ul. Pniewska 23, Gmina Kaźmierz, miejscowość Piersko, ul. Pniewska 4, ul. Przelotowa 4, Zajazd Pasibrzuch, PW Hanna K., PZS, hydrofornia, plac zabaw, działki nr 10,14, 10/15, Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo 17, ul. Poznańska 8, 9, 10, 11, 17, działka nr 41/1, Gmina Duszniki, miejscowość Ludowo 9, 16, 62, 29.04 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Kopanina, ul. Leśna 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 47, 48, działka nr 153/19, 153/25, 25.04 od godz. 10:00 do 13:00

miejscowość Tomaszewo, miejscowość Maszewice. 25.04 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Bojanowo: Gołaszyn nr 40 do 43, 53 do 55A, AGRIFOOD (dz. 1093/10), działka nr 1093/4 (GS). 6.05 od godz. 8:30 do 14:30

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, 7.05 od godz. 7:30 do 9:00

Gmina Pniewy miasto Pniewy ul. Międzychodzka 1, 2, 2A, 18B, 19, od 21 do 24, ul. Młyńska od 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 5, 7, ul. Poznańska 1, ul. Targowa od 1 do 12, działka nr 210/2, 536, Restauracja Leonardo, Salon Fryzjerski PATI, Salon Fryzjerski Antosz, Sklep Wielobranżowy Henryk Młynarski, ADF STHIL Dariusz Wesołowski, Serwis Usługowo-Handlowy "GAL-DOM" Hoły Paweł, 6.05 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Młodasko działki nr 208/7, 211/4, 211/8, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 212/8, 8.05 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Duszniki, miejscowość Mieściska, ul. Topolowa 78B, 78C, 78D, 79B, działki nr 102/6, 102/7, 102/19, 102/12, 102/15, 102/18, 102/41, 7.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Ostroróg, miejscowość Oporowo 7, działki nr 1, 36/6, gorzelnia, PGR, 7.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, 7.05 od godz. 15:30 do 17:30

Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek, 7.05 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Skrzetusz nr od 61 do 75. 30.04 od godz. 7:00 do 13:00

Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek, 25.04 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Chlewiska całe 9.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Oborniki miejscowość Sycyn nr od 3 do 18, 40, działki nr 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 28, 47, 49, 57/3, 80, 89, 91/3, 250, "Zagroda na Zadupiu" 13.05 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek, 9.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek, 8.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Opalenica, miejscowość Kozłowo od nr 1 do nr 15, od nr 28 do nr 36, 46, 47, 48, 49, 49A, 52, 53, 53A, działki nr 30/1, 90/5, Gmina Opalenica, miejscowość Uścięcice od nr 7 do nr 10, 48, ul. Opalenicka 7, 26.04 od godz. 9:00 do 14:30

Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo 26,, działki nr 76/5, 87/8, 25.04 od godz. 8:00 do 10:30

miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 3, 5, dz. 2398/24, 2398/26. 22.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 21, 25. 22.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Oborniki, miejscowość Kiszewo 70, 72, 72C, 72D, 73, 74, 75A, działki nr 269, 272/10, 272/15, 14.05 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145, 29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Bukowiec 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 8, ul. Odbudowa 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 8, działki nr 814/3,816/7, 30.04 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 37, 38L, 38M, ul. Cisowa cała, ul. Sosnowa cała, ul. Jodłowa cała, harcówka, strefa P-19 PGNiG, Business ALFA Sp. z o.o., działki od nr 7/3 do nr 7/43, 17/14, 17/19, 17/20, 17/25, 17/29, 17/30, 17/34, 17/35, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Przyłęk od nr 5 do nr 8, 29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 17, od nr 38 do nr 46, działka nr 20/10, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Jastrzębsko Stare 1, 29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145, 6.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Południowa 17, 19, 19A, 19b, 29, 31, 35, ul. Modrakowa 23, 32, 32B, 34, 36, 38, działki nr 935/13, 935/14, 935/25, 935/28, 935/33, 935/34, 935/36, Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo 22, działki nr 340, 346/2, 346/5, 346/6, 346/7, 346/8, 346/9, Gmina Lwówek, miejscowość Konin 12, 13.05 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Opalenica miasto Opalenica działki nr 1042/5, 1042/6, 1042/7, 1042/8, 1042/9, 1042/10, 1042/11, 1042/12 7.05 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Przyłęk 57, od nr 64 do nr 73, ul. Leśna 65A, działka nr 327/7 6.05 od godz. 9:30 do 12:30

Gmina Opalenica miejscowość Rudniki 9, 10, działki nr 202/1, 665/8 6.05 od godz. 9:00 do 15:00

Borek Wlkp. ul. Jeżewska nr 2 do 7, działki nr 73/77, 107/1, AGRO-AUTO WUJEK, ATS Logistics, EGMAR, INDUCTA, SKR, Ogródki działkowe STOKROTKA, ZGO. 25.04 od godz. 8:00 do 20:00

gm. Gostyń: Brzezie nr 213 do 232, nr 240, 297 do 303, nr 307FGHI, działki nr 126/47 (przepompownia P-1), 222/12.

26.04 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Gostyń: Daleszyn nr 5A, nr 9C do 20, nr 23 do 50, 51A, działka nr 324, przepompownia nr 1, ABAMA-PAK, KOŁODZIEJSTWO ANDRZEJEWSKI, TWK LOGO, ZPHU POWOSTOL.

26.04 od godz. 9:00 do 14:00

Gostyń ul. Nad Kanią nr 87 do 105, działki nr 403/4, 2604/1, 3781, ogródki działkowe, przepompownia ścieków.

29.04 od godz. 8:00 do 12:00

Gostyń ul. Hutnika 4A; ul. Łokietka nr 42, 43, działka nr 1984/11 garaże; ul. Robotnicza nr 1 do 15A, nr 50 do 58; ul. Willowa - cała ulica (oprócz nr 2, 3).

29.04 od godz. 9:00 do 17:00

Gostyń ul. Konopnickiej nr 9 do 18A oraz 21 do 32, działka nr 3527/1.

29.04 od godz. 9:00 do 14:00