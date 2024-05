Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 6.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (6.05 8:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145, 6.05 od godz. 8:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Dębe , Kolonia Skarszewek 64H, 66, Skarszew od 13 do 28, od 30 do 34, od 56 do 62, od 64 do 72, 101B, od 116 do 118, 121, 122, 125, 130, 131, 133, 134, 137, 138, 139A, .., 0016 Skarszew-233, 153, 193, 398. 5.06 od godz. 9:00 do 11:00

Tarnówka 84, 90, 92A, 93, od 95 do 97, 97A, od 100 do 104, 106, 107, 70177, 394, 401, 404. 5.06 od godz. 11:00 do 15:00

Kiełczew Górny 1, 4, 4 A, 5, 6, 9, od 12 do 16, 16 A, 17, 18B, od 19 do 28, od 30 do 33, 33 a, od 34 do 38, od 40 do 48, 48 A, od 49 do 56, 56A, 57, 58, 70046, 70047, 109/1, 79, Kiełczew Smużny Pierwszy 36, 70053, Wandynów 2, 3, 5, 6, 6A, 8, 11, od 13 do 15, 15A, 92, 70107. 5.06 od godz. 9:00 do 13:00

gm. Bojanowo: Gołaszyn nr 40 do 43, 53 do 55A, AGRIFOOD (dz. 1093/10), działka nr 1093/4 (GS). 6.05 od godz. 8:30 do 14:30

Górka od 4 do 6, Grabczyna od 1 do 5, Grabowe 1. 5.06 od godz. 9:00 do 14:00

Leszno ul. Dembińskiego nr 20 do 68 parzyste, nr 23 do 75 nieparzyste. 9.05 od godz. 8:00 do 14:00

Leszno ul. Okrężna działki nr 32/9, 53/2, 53/8, 72/7, MAR-GUM, PPHU GALAXY, Stolarstwo WOLSKI; ul. Pancernych 1A; ul. Strzelecka nr 9, 13, nr 28 do 52 parzyste, działka nr 13/4 (MPWiK Leszno), Kręgielnia, Związek Łowiecki; ul. Żołnierska nr 9, nr 13 do 25. 6.05 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Pniewy miasto Pniewy ul. Międzychodzka 1, 2, 2A, 18B, 19, od 21 do 24, ul. Młyńska od 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 5, 7, ul. Poznańska 1, ul. Targowa od 1 do 12, działka nr 210/2, 536, Restauracja Leonardo, Salon Fryzjerski PATI, Salon Fryzjerski Antosz, Sklep Wielobranżowy Henryk Młynarski, ADF STHIL Dariusz Wesołowski, Serwis Usługowo-Handlowy "GAL-DOM" Hoły Paweł, 6.05 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, 7.05 od godz. 15:30 do 17:30

Bogucin: ul. Jodłowa od 21 do 46, ul. Słocińskiego 1, 3, od 4 do 28 parzyste. 7.05 od godz. 8:00 do 12:00

Komorniki: ul. Polna od 3 do 21 nieparzyste, od 4 do 62 parzyste, 70, dz. 203/8, ul. Pocztowa 30, ul. Malinowskiego 5, 7, 7A, 8, 10, 11, 13, 15. 7.05 od godz. 8:30 do 13:30

Bogucin: ul. Wrzosowa od 47 do 59 nieparzyste, od 64 do 76 parzyste. 8.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Gołuski, ul. Klonowa cała, ul. Akacjowa cała, ul. Lipowa cała, ul. Hortensjowa cała, ul. Nowowiejska cała, ul. Starowiejska 2, 4, ul. Szkolna 5, 4, 7, 8, 9, od nr 10 do nr 30 parzyste, od nr 17 do nr 47 nieparzyste, ul. Sowia cała, ul. Leśna 34, 36, 37, 37A, 38, Gołuski ul. Lotosowa cała, ul. Arnikowa cała, ul, Wspólna cała, ul. Kaczeńcowa cała, ul. Piwoniowa cała, ul. Szafranowa cała, ul. Puchacza cała, ul. Dopiewska 3A, 4, 4A, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 23, 27, 29, 31, ul. Lewkoniowa 1, przepompownia ścieków przy ul. Szkolnej, działki nr 44/1, 273/2, 275/7, Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrówka, ul. Anyżkowa cała, ul. Wadowicka cała, ul. Olecka cała z wyjątkiem nr 9, ul. Torowa 1, ul Komornicka 1, 8, działki nr 177/18, 202/2, 368, przepompownia ścieków przy ul. Szkolnej, 9.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Dopiewo miejscowość Konarzewo ul. Kościelna cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Tarasowa cała, ul. Wspólna cała, ul. Miodowa cała, ul. Bukowska od 1 do 5, 7, 13, 16, 18, 19, 22, 20, 22A, 24, 30, 36, 42, 44, ul. Dopiewska od 1 do 15, od 19 do 27, 30, 32, ul. Spadziowa 5, ul. Stęszewska 2, działki nr 159/8, 163/3, 163/4, 164/1, 168, 215/3, 216/10, 216/17, 216/19, 216/21, 216/22, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 220/11, 228, 230/1, 235/7, 235/15, 308, 552, 558/6, 558/8, 562/3, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina Biskupa, kościół, probostwo, świetlica środowiskowa, przedszkole, przepompownia ścieków przy ul. Wiśniowej, Wędliny Domowe Danusi, Janowicz Krzysztof Zakład, Spółdzielnia Usługowa w Konarzewie, sklep spożywczo-przemysłowy, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA nr 42999, 16.05 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Borek Wielkopolski: Głoginin nr 3, 20 do 23, 28 do 34. 7.05 od godz. 9:00 do 16:00

gm. Osieczna: Grodzisko nr 33A, 33AB, 33K, 42, działki nr 302/1, 302/2, 307, 364/1, 363/1, 413, 469/1.

8.05 od godz. 9:00 do 15:00

Osieczna ul. Gostyńska działka nr 1711 (boisko oraz domki letniskowe od boiska piłkarskiego w kierunku Jeziora Łoniewskiego, KAMYK, PROWANSJA, WAYKIKI, ZHP Kamień.

9.05 od godz. 11:00 do 15:00

gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Dworcowa nr 1 do 7; ul. Podgórna nr 1 do 3, działka nr 426, 429/5, 429/7; ul. Źródlana nr 1, 3, 7, działka nr 429/2; ul. Słoneczna, Wiatraczna, Wiosenna, Wiśniowa - całe ulice; Ujazdowo nr 1 do 3B, nr 12 do 21, nr 30 do 64, działki nr 20/2, 20/3, 21/3 do 18, nr 241/6 do 16, 243/1 do 7.

10.05 od godz. 8:00 do 13:30