Bezpłatne szkolenia, wykłady i doradztwo biznesowe dla mieszkańców Poznania. Sprawdź program na maj

Arged BM Slam Stal awansowała do półfinału play-off w Energa Basket Lidze. Stalówka na Final Four pojedzie do Tel-Awiwu po ostrowskiej bańce

Poznaliśmy już wszystkich półfinalistów Energa Basket Ligi w koszykówce mężczyzn. Do broniącego tytułu zespołu Enea Zastal BC Zielona Góra i Śląska Wrocław, dołączyły Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski oraz Legia Warszawa. We wszystkich parach w ćwierćfinale triumfowali faworyci, serię play-off do trzech zwycięstw, wygrywając 3:1. Zielonogórzanie wyeliminowali PGE Spójnię Stargard, wrocławianie Trefla Sopot, Legia - King Szczecin, a ostrowianie - Pszczółkę Start Lublin. Oprócz Legii, wszystkie pozostałe drużyny awans zapewniły sobie, decydujące jak się okazało mecze wygrywając po dogrywce.