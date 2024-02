Bieg "Kibolska Dycha" w Poznaniu zbliża się wielkimi krokami. Coraz więcej chętnych na to wyjątkowe wydarzenie

II edycja biegu Kibolska Dycha w Poznaniu

W niedzielę, 24 marca, nad Torem Regatowym Malta, zaplanowano drugą odsłonę biegu kibiców Kolejorza, znanego jako "Kibolska Dycha". Format wydarzenia pozostaje niezmieniony, z wyzwaniem pokonania 10 kilometrów trasy, co oznacza niemalże dwukrotne okrążenie jeziora. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji maksymalnie 120 minut na ukończenie biegu. Start zapowiedziano na godzinę 11. Przed wyruszeniem na trasę, zaplanowano sesję zdjęciową z udziałem wszystkich uczestników, po której nastąpi przekierowanie do odpowiednich sektorów startowych.

I tura rejestracji potrwa do niedzieli 25 lutego, natomiast II tura od 26 lutego do 10 marca lub do chwili, gdy limit 1922 opłaconych pakietów startowych zostanie osiągnięty. Osoby, które uregulują opłatę za udział do 25 lutego, będą mogły odebrać swój pakiet na początku działalności biura zawodów, tj. od 18 marca. Dla tych, którzy zapłacą po tej dacie, pakiety będą dostępne od 21 marca.

Za organizację wydarzenia odpowiadają Stowarzyszenie Kibiców Kolejorza, Stowarzyszenie Wiara Lecha oraz Kibice Razem-Lech Poznań.