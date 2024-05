Bilet rodzinny do zoo tylko za złotówkę! Weekend ze zniżkami OK Poznań. Sprawdź szczegóły

Czekają też różne okazje - w tym roku przygotowano specjalną ofertę dla osób, które są uczestnikami programu OK Poznań. W weekend 25 - 26 maja z kartą OK Poznań będzie można skorzystać w wielu zniżek.

Jedną z najbardziej atrakcyjnych jest bilet rodzinny do Nowego Zoo za złotówkę. Wejściówka taka uprawnia do wejścia na teren ogrodu nawet do 6 osób, w tym maksymalnie 2 dorosłych.

Ważne: aby skorzystać ze zniżek, dorośli muszą mieć aktywny status podatnika w programie OK Poznań. Można go sprawdzić na swoim profilu w panelu użytkownika.

Osoby, które chciałyby dołączyć do programu OK Poznań i korzystać ze zniżek, powinny spełnić tylko dwa warunki. Po pierwsze - mieszkać i rozliczać podatki w Poznaniu, a po drugie - pozwolić na prostą weryfikację tego faktu. Można to zrobić online przez stronę okpoznan.pl lub w jednym z Punktów Obsługi Klienta - informuje Urząd Miasta Poznania.

Punkt przy ulicy Głogowskiej 16 będzie dodatkowo otwarty 25 maja w godz. 10:00-15:00. To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do programu OK Poznań, ale w tygodniu nie mają na to czasu.