Bilety na zwiedzanie budowy znikały w kilka godzin! Tak 15 lat temu powstawały w Poznaniu Termy Maltańskie. Zobacz zdjęcia

– Pora roku nie sprzyja, a wyjątkowo duże opady śniegu dodatkowo spowalniają prace, to i tak stan przedsięwzięcia jest już zaawansowany

– mówił Dominik Słowek, kierownik budowy.

W kolejnych miesiącach można już było zauważyć zarys widowni. Powstał też basen do nauki pływania. Dużą zmianą był montaż dachu, którego konstrukcja przyjechała w elementach do Poznania z Inowrocławia.

W marcu 2011 roku gotowa była hala z basenem olimpijskim, a także znajdujące się w niej trybuny. Wewnątrz budynków do wykonywania zostały prace wykończeniowe związane np. z instalacją elektryczną czy położeniem płytek. Na zewnątrz kompleksu jednak nie wszystko przebiegało zgodnie z planem. Znów zawiniły warunki pogodowe.

– Zima ostro dała nam się we znaki – przyznawał dyrektor Łężak. – Największy problem to wysoki poziom wód gruntowych, który utrudnia prace przy budowie basenów zewnętrznych i podłoża pod budowę dróg dojazdowych. Nie da się ich przecież budować na czymś, co pływa.