Brutalny rozbój w gminie Pleszew. Dwóch mężczyzn zaatakowało 67-latka. "Szarpali go za odzież, bili i kopali"

- Okazało się, że na teren posesji 67-letniego mieszkańca gminy Pleszew weszło dwóch mężczyzn. Chcieli oni zwrócić używane części rolnicze. Po krótkiej wymianie zdań, mężczyźni użyli wobec pokrzywdzonego gazu pieprzowego, szarpali go za odzież, bili i kopali. Grozili pozbawieniem życia. Doprowadzili go do bezbronności, a następnie z mieszkania ukradli gotówkę i dokumenty od pojazdów. Po całym zdarzeniu odjechali. Stróże prawa zapewnili pokrzywdzonemu opiekę medyczną