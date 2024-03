Burzliwy protest rolników w Warszawie. Wielkopolscy rolnicy w centrum zajść. "Pałowali nas i strzelali". Pokazują ranę po gumowej kuli

W ocenie przedstawiciela Roli Wielkopolski, polski rząd popełnił fatalny błąd wysyłając policję na protestujących rolników.

– Rolnicy do tej pory protestowali spokojnie. Ale po tym, co zrobiono z nami w środę, to chęć do pokojowych protestów nam powoli mija. Pokażemy jeszcze, co znaczy rolnik, co znaczy wielkopolski rolnik