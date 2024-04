W czwartek protesty rolnicze w całej Wielkopolsce! Rolnicy podjadą ciągnikami pod biura wielkopolskich posłów i senatorów. Także w Poznaniu!

Protestujący w Wielkopolsce rolnicy do tej pory koncentrowali się na blokowaniu dróg i w ten sposób wyrażali swoje niezadowolenie z sytuacji na polskiej wsi. Protestowali przeciwko napływowi taniej żywności z Ukrainy i zapisom europejskiego zielonego ładu. W czwartek ponownie pojawia się w wielkopolskich miastach. Tym razem jednak protestować będą pod biurami wielkopolskich parlamentarzystów.

– Ostatnimi czasy sporo nam obiecano, ale my wiemy, że politycy wolą dwa razy obiecać niż raz zrobić, dlatego musimy wywrzeć presję na wszystkich tych, którzy mogą coś zmienić, dlatego zgłaszamy protesty pod biurami poselskimi 4 kwietnia od godziny 10.00 do 14.00. Pod biura jedziemy ciągnikami! Do posłów apelujemy, żeby tego dnia byli na miejscu i wyszli do protestujących rolników. Ostrzegamy, że lekceważenie nas na pewno wam nie pomoże