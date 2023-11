Żeby można było otworzyć trasę z ul. Święty Marcin przez Aleje Marcinkowskiego oraz ulicami Gwarną i 27 Grudnia, już od jutra będą wprowadzane zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej. Rozpoczyna się weekendowy etap prac przy przyłączeniu sieci trakcyjnej w centrum.

Zobacz też: Trasą kórnicką jeżdżą już tramwaje! Na razie testowe, ale wkrótce pasażerowie będą dojeżdżać do os. Lecha

W dniach 2 i 3 grudnia nie będzie można przejechać tramwajem przez centrum od mostu Teatralnego do placu Wielkopolskiego (przez ulice Fredry, Mielżyńskiego, plac Cyryla Ratajskiego i 23 Lutego), tak samo zamknięta dla tramwajów będzie ulica Św. Marcin (od Towarowej do Al. Marcinkowskiego).

– Obsługę centrum zapewnią tramwaje linii numer 9 i 13, którymi będzie można dotrzeć ulicami Strzelecką i Podgórną do przystanku Aleje Marcinkowskiego – informuje Zarząd Transportu Miejskiego. – Trasa „dziewiątki” nie zmieni się, natomiast „trzynastka” będzie kursować ze Starołęki do centrum zmienioną trasą przez rondo Rataje i węzeł AWF. Do Al. Marcinkowskiego będzie też dojeżdżać świąteczna bimba nr 24.